Publicado 28/04/2021 21:42

Rio - O pai do do prefeito do Rio, Eduardo Paes, precisou ser intubado nesta terça-feira. Valmar Souza Paes está internado com covid-19 em um hospital particular da Zona Sul do Rio.



No domingo (25), Paes, que também tinha contraído a doença, pediu orações para a melhora do pai. "Aqui em casa, graças a Deus, eu e minha mãe já zerados da covid-19. Só falta meu coroa que - se Deus quiser - sai dessa em breve. Peço a oração de todos por meu pai", escreveu.



Positivo pela segunda vez



Em maio de 2020, Paes já havia testado positivo. Na época, ele descobriu por acaso que estava com a doença, quando foi fazer exames de rotina. Na época, ele ficou assintomático e em isolamento domiciliar.