Paulo Gustavo Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 07:26 | Atualizado 22/03/2021 07:36

Internado por conta da Covid-19, Paulo Gustavo precisou ser intubado na noite de domingo (21), como publicou o jornalista Erlan Bastos. A assessoria do ator confirmou, em um comunicado, que ele precisou de ventilação mecânica. A equipe médica que cuida de Paulo Gustavo no Copa Star, hospital em que ele segue internado no Rio, fez uma corrente de orações. O humorista é muito querido pela equipe. Apesar do quadro de Covid, ele estava sempre brincando e dando atenção a todos. Desde o início da semana passada, os médicos estudavam a intubação, mas acreditavam na melhora do ator. Paulo está internado desde o último dia 13.

Na noite de domingo (21), por conta da falta de ar, a equipe achou que a intubação seria o melhor a ser feito. O ator está sendo cuidado por uma equipe restrita. O prontuário dele tem senha para que outros profissionais da unidade não tenham acesso às informações. Mesmo assim, a coluna descobriu que, apesar de intubado, Paulo Gustavo segue estável.

Publicidade

Esta colunista se junta aos atores, fãs e médicos de Paulo Gustavo na corrente de oração. Veja, abaixo, o comunicado oficial da assessoria de imprensa do ator:

"A assessoria do ator Paulo Gustavo confirma, por meio deste comunicado, que o ator, em plena consciência de seu estado, necessitou entrar em ventilação mecânica invasiva para ser tratado de forma mais segura. Todas as medidas de segurança estão sendo tomadas e a equipe profissional que o atende permanece confiante na sua plena recuperação. A família do ator agradece aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para sua recuperação, assim como de todos os brasileiros que se encontram na mesma situação".