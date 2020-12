Ator Marco Ricca Divulgação/TV GLOBO

Publicado 08/12/2020 16:52 | Atualizado 08/12/2020 18:03

Rio - Marco Ricca foi diagnosticado com coronavírus e está intubado na UTI de um hospital do Rio de Janeiro. A informação é colunista Cristina Padiglione, da Folha de S. Paulo.

O ator está com a doença há mais de 15 dias e a família pediu sigilo a respeito do hospital em que ele se encontra.

Segundo à Quem, o filho do ator com Adriana Esteves, Felipe Esteves Ricca, que já teve Covid-19, foi o único que conseguiu ver o pai no hospital quando ele ainda estava na Unidade de Terapia Semi-Intensiva.

Procurada pela publicação, a atual esposa de Marco Ricca, Luli Miller, não quis dar detalhes sobre a internação do ator. "Não vou dar informação. A gente conversa mais para frente", disse ela, que está grávida do primeiro filho do casal. Eles já são pais de duas meninas.