Agnaldo Timóteo

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 15:39

O cantor Agnaldo Timóteo, de 84 anos, precisou ser intubado neste sábado, após apresentar complicações no quadro de saúde em decorrência da infecção por Covid-19. Internado desde o dia 17 de março na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, o artista apresentou piora. Os médicos optaram pelo procedimento para reverter a situação.



"Por se tratar de uma doença traiçoeira, altos e baixos, a idade e com o intuito de tentar preservar a evolução positiva clínica e laboratorial até o momento e tentar melhorar a lenta recuperação dos pulmões, Timóteo necessitou entrar em ventilação mecânica invasiva, a partir de hoje às 7 horas manhã, para ser tratado de forma mais segura", diz a nota enviada à imprensa.

No início da semana, Agnaldo apresentou uma pequena melhora, mas o quadro evoluiu mal. "Ele segue internado na UTI no Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e tem uma pequena melhora da Covid-19. A família agradece o apoio e a solidarização de todos", disse a assessoria do artista no início da semana.