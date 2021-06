Estação Gramacho, na Baixada Fluminense - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia / Arquivo

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 06:50 | Atualizado 21/06/2021 08:31

Rio - A circulação dos trens do ramal de Saracuruna foi suspensa por pouco mais de duas horas na manhã desta segunda-feira (21). Segundo a Supervia, o pantógrafo de um trem que seguia de Gramacho para a Central do Brasil apresentou problema na altura de Vigário Geral, por volta das 5h15. Os trens voltaram a circular no ramal Saracuruna e nas extensões Vila Inhomirim e Guapimirim aproximadamente às 7h35, mas ainda com intervalos irregulares.

A Supervia informou que o problema no pantógrafo afetou os cabos da rede aérea, o que obrigou o fechamento de mais de 35 estações e causou transtornos aos passageiros que se deslocam nesta manhã de segunda. Milhares de pessoas relataram que por conta da suspensão da circulação dos trens, os pontos de ônibus estão lotados. Alguns motoristas de carros particulares estavam cobrando pelo transporte ilegal.

"Não estão avisando sobre a suspensão dos trens. Tem gente que está há horas na estação e não sabe o que está acontecendo. Eu fiquei esperando, mas quando soube do problema, decidi ir de ônibus para o trabalho. Nos pontos, tem motorista de carros de passeio cobrando pelo transporte", disse o autônomo Sérgio Luiz, de 48 anos, morador de Saracuruna.

O sistema opera com intervalos irregulares. A concessionária que administra os trens afirma que técnicos trabalham para normalizar a circulação no menor tempo possível, e que os usuários estão sendo avisados pelo sistema de comunicação das estações e dos trens.

ATUALIZAÇÃO: No momento, os trens do ramal Saracuruna e as extensões Vila Inhomirim e Guapimirim voltaram a circular, mas com intervalos irregulares e podem aguardar ordem de circulação para seguir viagem. Continuamos trabalhando para normalizar a operação o mais breve possível. — SuperVia (@SuperVia_trens) June 21, 2021

Em nota, a última atualização da Supervia é de que os trens "voltaram a circular por toda a extensão do ramal Saracuruna e nas extensões Vila Inhomirim e Guapimirim. As composições podem aguardar ordem de circulação e os intervalos estão irregulares. Mais cedo, o pantógrafo de um trem que seguia de Gramacho para a Central do Brasil apresentou ocorrência técnica nas proximidades da estação Vigário Geral, afetando os cabos da rede aérea. Técnicos da concessionária trabalham para normalizar a circulação no menor tempo possível. A todo momento, clientes estão sendo informados por meio do sistema de áudio dos trens e das estações".