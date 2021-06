Ubiraci Paulino de Lima foi preso nesta terça-feira - Foto: Reprodução

Ubiraci Paulino de Lima foi preso nesta terça-feiraFoto: Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 18:52

Rio - Um foragido da Justiça foi preso preventivamente, na tarde desta terça-feira, em Itabela, na Bahia. Ubiraci Paulino de Lima, 57 anos, foi encontrado após uma denúncia ao Disque Denúncia no supermercado em que trabalhava como segurança.

A ação foi feita em parceria com a Polícia Civil da Bahia, por meio da 23ª Coordenadoria Regionais do Interior (Eunápolis). Ubiraci também foi autuado por porte ilegal de armas. Em 2013, ele chegou a cumprir pena no Rio de Janeiro por extorsão mediante sequestro.

Publicidade

Na época, agentes da 32ª DP (Taquara) investigaram um possível envolvimento de um grupo paramilitar formado por ex-PMs que se passavam por policiais civis para extorquir parentes de um miliciano que estava preso. Além de Ubiraci, quatro suspeitos de pertencer ao grupo foram presos em flagrante após extorquir e sequestrar um comerciante no Largo do Anil, em Jacarepaguá, Zona Oeste. Constam contra ele dois mandados de prisão por extorsão mediante sequestro seguida de morte.