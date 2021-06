Equipe do 12ª BPM prende dupla com espingarda em comunidade de Niterói - Divulgação/PMERJ

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 18:00

Rio - Dois criminosos armados com uma espingarda calibre 12 foram presos nesta quarta-feira (16), em um dos acessos à comunidade do Palácio, em Niterói, por policiais do 12º BPM (Niterói). De acordo com a Polícia Militar, uma equipe realizava um patrulhamento na Rua Getúlio Vargas quando localizaram a dupla em atitude suspeita. A dupla, que não teve a identidade revelada, não ofereceu resistência na abordagem.



Além da arma, normalmente utilizada para atividade caça, um rádio comunicador e drogas foram apreendidos. Os suspeitos foram levados para a 76ª DP (Niterói), onde o caso foi registrado.