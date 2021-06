Material apreendido por agentes da Polícia Civil - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Publicado 16/06/2021 16:54

Rio - Um suspeito de fazer parte do tráfico de drogas foi preso, nesta terça-feira, em Três Rios, Região Centro-Sul. Com ele, foram apreendidos dez quilos de maconha, que estavam separados em 12 tabletes. A identidade do homem não foi divulgada pela polícia.

A ação de agentes da 108ª DP (Três Rios) e da Barreira Fiscal é uma continuidade da Operação Narcos. O homem faria parte da segunda maior facção criminosa do Rio. Ele já era investigado por envolvimento em roubo de veículos, receptação, homicídio, organização criminosa e de venda de drogas.

Em abril deste ano, o suspeito foi encontrado pela polícia, mas fugiu após trocar tiros com os agentes. Durante a fuga, ele chegou a abandonar um carro roubado. O caso foi registrado na 108ª DP e o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.