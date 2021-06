Interessados podem entregar as roupas nos 11 centros de compras até 27 de junho - Divulgação/Alians Sonae

Interessados podem entregar as roupas nos 11 centros de compras até 27 de junhoDivulgação/Alians Sonae

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 16:15 | Atualizado 16/06/2021 16:16

Rio - Os shoppings da Aliansce Sonae realizam uma campanha para arrecadar agasalhos que serão doados para instituições sociais que atuam em comunidades próximas aos estabelecimentos. A iniciativa, que começou no último dia 7, será encerrada no próximo dia 27. Participam da ação o Bangu Shopping, Passeio Shopping, Santa Cruz Shopping, Via Parque Shopping, Shopping Leblon, Recreio Shopping e Carioca Shopping, nas Zonas Oeste, Sul e Norte do Rio, além do Caxias Shopping e Shopping Grande Rio, na Baixada Fluminense, além do Shopping São Gonçalo e o Pátio Alcântara, em São Gonçalo.



Os interessados podem entregar as roupas nos 11 centros de compras até o fim da campanha. Os agasalhos serão entregues aos beneficiados pelo Instituto da Criança, que realiza o projeto em parceria com a Aliansce Sonae. Os contemplados serão as instituições Cultura na Cesta; o Centro Educacional Anne Sullivan; o Núcleo Especial de Atenção à Criança; a Creche Mães Trabalhadoras; o Projeto Craque do Amanhã; o Gasco; a Ação Social do Recreio; a Associação Semente da Vida da Cidade de Deus; Centro Cultural Liga do Bem; ONG Mão Amiga Lutando Pela Vida e Ação Paulo VI.



Publicidade

"Ações com este viés já fazem parte do nosso calendário. Os clientes já esperam por essas iniciativas. Temos promovido diversas ações sociais com focos diferentes, doações de brinquedos, roupas, materiais escolares, entre outros. Em parceria com o Instituto da Criança já tivemos a oportunidade de ajudar cerca de 60 mil pessoas", afirmou Ana Paula Niemeyer, head de marketing da Aliansce Sonae.