Caxias Shopping realiza campanha do agasalhoDivulgação

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 10:04

Duque de Caxias - Até 27 de junho, o Caxias Shopping está arrecadando agasalhos que serão doados para instituições sociais que atuam em comunidades próximas aos empreendimentos. A ação é mais uma parceria com o Instituto da Criança.



No Caxias Shopping, os clientes podem depositar as doações na caixa disponível na Praça de Exposições, em frente à CVC. As peças arrecadadas serão doadas às crianças e adolescentes atendidos pela Ação Social Paulo VI que, através da prática da filantropia, desenvolve ações de cunho educacional e de acompanhamento social a famílias em situação de vulnerabilidade nos municípios de Duque de Caxias e São João de Meriti.



“Em diversas campanhas ao longo do ano, o Caxias Shopping reforça seu compromisso com o desenvolvimento local, participando e engajando seus clientes em ações e práticas de responsabilidade socioambiental. A Campanha do Agasalho é uma oportunidade para que, juntos, possamos contribuir mais uma vez para o bem-estar da comunidade do entorno”, diz Michelle Coutinho, gerente de marketing do Caxias Shopping.

Campanha da Prefeitura

A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Superintendência de Defesa Civil, promove, até o dia 15/07, a Campanha do Agasalho 2021 com o objetivo de arrecadar roupas de frio para distribuição às pessoas em situação de rua e instituições de assistência no município. A iniciativa, que conta com o apoio das Secretarias Municipais de Assistência Social e Direitos Humanos, Esporte e Lazer e de Obras, além da Fundec e de voluntários do Processo Apell, está disponibilizando quatro pontos para arrecadação de agasalhos infantis e adultos:



- Prefeitura Municipal de Duque de Caxias (Alameda Esmeralda, 206 – Jardim Primavera)

- Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Av. Brigadeiro Lima e Silva n° 1618 - 25 de Agosto)

- Fundec Xerém (Zeca Pagodinho) - Rua Carlos Mateus n° 54 - Xerém

- Casa Brasil (Avenida Coronel Sisson, Lt 14 - Imbariê)