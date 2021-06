Cajá é o novo presidente da Federação de Blocos Carnavalescos do Estado do Rio de Janeiro - Divulgação

Cajá é o novo presidente da Federação de Blocos Carnavalescos do Estado do Rio de JaneiroDivulgação

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 16:49

Duque de Caxias - Em eleição realizada na Assembleia Geral Ordinária, no último sábado, 12, por 13 x 9 votos, foi eleita a Chapa Luiz Cajá para comandar o próximo quadriênio (2021-2025) da Federação dos Blocos Carnavalescos do Estado do RJ. A entidade carnavalesca é considerada a mais antiga do Rio de Janeiro, com fundação em 1965, e é responsável pela organização dos desfiles dos blocos de enredo. Luiz Pereira Duarte, o Cajá, é caxiense e estava há nove anos como presidente da Unidos da Laureano.

Cajá é o novo presidente da Federação dos Blocos Carnavalescos do Estado Divulgação

Publicidade

Agora, caberá a Cajá, como é mais conhecido, gerir a liga com 22 blocos coligados, sendo uma de Nova Iguaçu, uma de Mesquita, cinco de Duque de Caxias, e 15 do Rio de Janeiro. Uma das prioridades do novo presidente é buscar parceiros e viabilizar verbas para a realização do Carnaval do grupo.

"Quero fazer a inscrição nos editais de auxílios governamentais, e assim captar recursos para quitarmos dívidas pendentes e nos prepararmos da melhor forma para o Carnaval 2022", disse Cajá, que teve que se afastar da presidência da Unidos da Laureano.

Publicidade

Cajá é o novo presidente da Federação dos Blocos Carnavalescos do Estado Divulgação

Ponte de ideias



Publicidade

Um dos apoiadores da chapa de Cajá foi Jean Caxias, presidente da Associação Carnavalesca de Duque de Caxias (ACDUC), que engloba os blocos carnavalescos da cidade da Baixada Fluminense.

"Hoje, temos um presidente de Caxias na maior federação de blocos de enredo do estado. Isso é um incentivo. Já conversamos sobre fazer uma ponte de ideias para fortalecer tanto a liga de Caxias quanto a do Rio", afirmou Jean.

Publicidade

Veja como é formada a nova diretoria da Federação dos Blocos Carnavalescos do Estado do RJ:

Presidente - Luiz Pereira Duarte

Vice-presidente Administrativo - Alexandre da Rocha Cardoso

Conselho Fiscal (1o Membro Efetivo) - José Julio Araujo

Conselho Fiscal (2o Membro Efetivo) - Emílio Reis da Silva Romualdo

Conselho Fiscal (3o Membro Efetivo) - André Luiz Santos da Silva

Conselho Fiscal (1o Membro Suplente) - Marcus Vinicius Francisco de Souza

Conselho Fiscal (2o Membro Suplente) - Andrea de Freitas Batista

Conselho Fiscal (3o Membro Suplente) - Salvador dos Santos Filho