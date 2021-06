Arquiteto João Uchôa - Divulgação

Arquiteto João UchôaDivulgação

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 13:18

Duque de Caxias - Arquitetura não é só projetar apartamentos e prédios. Nesta terça-feira, às 19h, o arquiteto João Uchôa, responsável por inúmeros projetos de sucesso – principais palcos e estruturas do Rock in Rio, BioParque do Rio, Cidade do Samba e Bar do Zeca -, participa da Live-Unigranrio sobre ‘Arquitetura, arte e relação’, através do Canal Unigranrio/YouTube. João Uchôa, dono da Ciclo Arquitetura, vai muito além das perspectivas e traços arquitetônicos, num bate-papo além da sala de aula, para os apaixonados por arquitetura.



O evento aberto ao público também terá participação de acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unigranrio, de Duque de Caxias e de Palhoça (SC). Álvaro Pilares, coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unigranrio/Caxias, será o mediador da live com João Uchôa.

João Uchôa marca sua trajetória entre arte de pintar, desde os cinco anos de idade e, consequentemente, exposição com 45 telas a óleo, isso aos nove anos. O talento nato pelas artes foi ponto de partida para desafios ainda mais arrojados, incluindo surfe, teatro e moda, tudo em ascendência progressiva. Mas seu empreendedorismo e sede de novas habilidades o conduziram a mergulhos mais fundos na carreira profissional, à frente da direção artística da TV Búzios e em produção de eventos musicais com astros da MPB, como Gil, Caetano e tantos outros.

Publicidade

Em meio à sua ousadia frequente pelo novo, alçou voos pelo jornalismo, núcleos de cinema, lançamento de livros e, principalmente, no campo arquitetônico, tudo alicerçado a uma equipe multiprofissional diferenciada, ancorada a plataformas digitais e muito home office, que possibilita rapidez a quem tem pressa de concluir projetos. E nem a crise atual gerada pela pandemia foi motivo de desistência, mas sim de incentivo ao renascimento para um novo tempo social.

Nos muitos projetos de João Uchôa, como Parque de eventos em Madri, escritório do Porta dos Fundos, exposições sobre as obras de Chico Mendes e Fernando Sabino, percebe-se design moderno com pegada ambiental, sem vínculo com um estilo único e exclusivo. O Rio de Janeiro agradece o dinamismo e o repertório sustentável desse inovador, criador e apaixonado pela profissão que abraçou. Para João Uchôa, crise é motivo de superação, renovação e novos tempos, para que a sociedade obtenha melhor qualidade de vida. Não perca esta live, que ocorrerá dia 15, às 19 horas. O caminho é este, livre a todos: Canal Unigranrio/YouTube.