Vacinação da Covid em Duque de CaxiasDivulgação

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 10:57

Duque de Caxias - Com a chegada de novas doses enviadas pela Secretaria estadual de Saúde, o município de Duque de Caxias retoma, nesta sexta-feira (11), a vacinação com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas de 53 anos ou mais. O município está seguindo o calendário unificado, recomendado pelo Governo do Estado. Para receber a vacina é obrigatória a apresentação de documento de identificação e comprovante de residência.

A vacinação para pessoas com 53 anos ou mais, acontece para pedestres, nos seguintes locais, das 11h às 16h:

* UPH Xerém

* UPH Imbarie

* UPH Equitativa

* UPH Saracuruna

* UPH Pilar

* UPH Campos Elíseos

* Hospital Municipal Duque (Av. Dr. Manoel Lucas - Parque Senhor do Bonfim)

* CER IV - Sarapuí