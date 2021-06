Câmara Municipal muda data de audiência pública com a Light - ART VÍDEO/ VICTOR HUGO/Divulgação

Câmara Municipal muda data de audiência pública com a Light

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 11:55

Duque de Caxias - A Câmara Municipal de Duque de Caxias optou por realizar no dia 23 de junho, às 10h, a Audiência Pública para debater questões relacionadas aos serviços prestados no município pela Light Serviços de Eletricidade S.A. Essa iniciativa aconteceria na próxima segunda-feira (14), porém sofreu alteração.

O presidente da Casa Legislativa, Celso do Alba (MDB), e o primeiro secretário, Claudio Thomaz (DEM), propuseram a realização da reunião, com o intuito de buscar esclarecimentos da companhia, referentes às interrupções e falhas na distribuição de energia elétrica, cortes e suspensões irregulares do fornecimento, além da prática de cobranças excessivas ou abusivas, aplicação de multas indevidas e sem comunicação prévia ou justificativa válida e legítima, e também, sobre a realização de vistorias sem a presença do proprietário ou morador do imóvel.