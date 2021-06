Vacinação contra Covid-19 em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 09/06/2021 14:08 | Atualizado 09/06/2021 14:48

Duque de Caxias - Para celebrar o Dia Nacional da Imunização, a Prefeitura de Duque de Caxias divulgou dados sobre a vacinação contra a Covid-19 no município. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, até o dia 8 de junho deste ano, foram aplicadas 342.635 doses do imunizante contra o coronavírus. Desse total, 221.815 foram da primeira dose e 120.820 da segunda dose. Ainda segundo informações da administração municipal, 82% do grupo de pessoas acima de 60 anos estão vacinados em Duque de Caxias.

O município da Baixada Fluminense aplica as doses das vacinas Coronavac, Oxford/Astrazeneca e Pfizer. A Prefeitura disponibiliza o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatsApp (21) 98880-9306, para que a população possa tirar dúvidas e obter informações atualizadas sobre a vacinação no município.

Vacinação até sexta-feira (11)

O município segue até sexta-feira (11/06) com a aplicação da segunda dose de Astrazeneca e Coronavac, para todos aqueles que não compareceram às convocações feitas até agora. É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação. A segunda dose de Coronavac acontece, das 7h às 15h, no Centro Municipal de Saúde – CMSDC (Av. General Gurjão, Centro).

Para quem perdeu a segunda dose de Astrazeneca, a Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando, até sexta-feira (11/06), cinco pontos de vacinação para colocar a imunização em dia. Veja os locais onde acontece a segunda dose de Astrazeneca, para pedestres, das 7h às 12h:

* CMSDC – Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão – Centro)

* UBS Alaíde Cunha (Rua Castro Alves, s/nº – Copacabana)

* ESF Olavo Bilac

* ESF Vila São Luís

* ESF Gramacho



Gestantes e Puérperas com comorbidades

Até o dia 11 de junho, a Prefeitura segue também com a primeira dose da Coronavac, no Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão – Centro), das 7h às 15h, para gestantes e puérperas com comorbidades (acima de 18 anos). É obrigatória a apresentação de laudo médico e termo de consentimento, documento de identificação e comprovante de residência.