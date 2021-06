Volta Redonda intensificou durante essa semana a vacinação domiciliar contra a Gripe Influenza - Divulgação

Volta Redonda intensificou durante essa semana a vacinação domiciliar contra a Gripe InfluenzaDivulgação

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 15:59

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou uma nova etapa da campanha de vacinação contra a Gripe Influenza no município. Nesta última etapa da campanha, que vai até 09 de julho, serão contempladas pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte público, militares das forças armadas, pessoas privadas de liberdade, trabalhadores do sistema prisional, entre outros.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que todas as pessoas dos grupos anteriores que ainda não se vacinaram (crianças entre seis meses e seis anos, povos indígenas, trabalhadores da área da saúde, gestantes e mulheres puérperas, idosos acima de 60 anos e professores) continuam podendo receber a imunização até o final da campanha, porém o Ministério da Saúde ressalta que, neste momento, é importante priorizar a administração da vacina contra a Covid-19, mesmo para as pessoas contempladas no grupo prioritário da Influenza. A Norma Técnica do Ministério da Saúde ressalta que o intervalo mínimo entre as imunizações deve ser de 14 dias entre as vacinas.

Publicidade

A vacinação contra a Gripe Influenza, acontece nas seguintes unidades de saúde:

* CMSDC – Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias

(R. General Gurjão, s/nº – Centro)

* CRAESM – Centro de Referência de Atenção Especializada à Saúde da Mulher (Rua 25 de Agosto, 1 – Xerém)

* Maternidade Municipal de Santa Cruz da Serra (Somente para Puérperas)

(Av. Automóvel Clube, nº 275)

*Unidades Pré-Hospitalares (UPH):

UPH Campos Elíseos (Av. Actura, nº 333)

UPH Imbariê (Rua Santa Catarina, s/n)

UPH Saracuruna (Av. Presidente Roosevelt, s/nº)

UPH Pilar (Rua Carlos Alvear, s/nº)

UPH Xerém (Av. Nóbrega Ribeiro, s/nº)

UPH Parque Equitativa (Av. Automóvel Clube, s/nº)

* Unidades Básicas de Saúde (UBS):

UBS José Camilo dos Santos (Av. Vicente Celestino, 615 – Jardim Primavera)

UBS Sarapuí (Av. Pelotas, s/nº)

UBS Alaíde Cunha (Rua Castro Alves, s/nº – Copacabana)

UBS Dr. José de Freitas (Praça José de Jesus – Vila Operária)

UBS Dr. Antônio Granja (Rua General Moreira Sampaio – Parque Fluminense)

UBS Barão do Amapá (Rua Andreia, s/nº)

A campanha teve início no dia 12 de abril e a expectativa da Secretaria de Saúde é de que 315 mil pessoas no município de Duque de Caxias sejam imunizadas contra a Gripe Influenza, até o final da campanha.