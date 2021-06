Duque de Caxias vai ganhar cinco novas unidades de saúde - Gabriel Mendes/Divulgação

Publicado 08/06/2021 10:29

Duque de Caxias - Duque de Caxias passará a contar em breve com um novo Hospital Infantil e mais quatro unidades de saúde que vão desafogar o atendimento médico no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, na UPA Beira Mar, no Hospital Infantil Ismélia da Silveira e na UPA Infantil. As novas unidades estão sendo construídas nos bairros Vila Canaã, no quarto distrito, Parada Angélica, no terceiro, na Figueira e no Pilar (segundo) e no bairro Olavo Bilac, no primeiro distrito. As obras são realizadas com recursos próprios e federais.

O novo Hospital Infantil de Parada Angélica vai contar com oito consultórios, seis salas de enfermaria, além de salas vermelha e amarela, sala de ultrassonografia, de raio-X e dependências para os profissionais de saúde. A estrutura vai atender especialmente aos moradores do segundo e quarto distritos de Duque de Caxias e também aos moradores de regiões próximas e cidades vizinhas. Ocupando uma área construída de 1.200 m² na Rua Francisco Muniz Sodré o prédio conta ainda com placas solares que garantem a produção de energia limpa, que ajudam o meio ambiente e reduzem os gastos da Prefeitura com o fornecimento de energia elétrica. O novovai contar com oito consultórios, seis salas de enfermaria, além de salas vermelha e amarela, sala de ultrassonografia, de raio-X e dependências para os profissionais de saúde. A estrutura vai atender especialmente aos moradores do segundo e quarto distritos de Duque de Caxias e também aos moradores de regiões próximas e cidades vizinhas. Ocupando uma área construída de 1.200 m² na Rua Francisco Muniz Sodré o prédio conta ainda com placas solares que garantem a produção de, que ajudam o meio ambiente e reduzem os gastos da Prefeitura com o fornecimento de energia elétrica.

Outro grande investimento na área de saúde está sendo feito na construção do novo hospital do bairro Pilar. Em um terreno em frente a UPH (Unidade Pré-Hospitalar), na Rua Carlos Avelar, a Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil está erguendo a nova unidade que vai ocupar uma área construída de 1.800 m². Ela vai funcionar com equipamentos de última geração, emergência 24 horas, exames laboratoriais, raio-X, ultrassonografia, ecocardiograma, sala de vacinas, uma sala vermelha que funcionará como uma pequena UTI, programas de saúde e consultas ambulatoriais em diversas especialidades.



No lançamento da obra, em julho do ano passado, o prefeito Washington Reis ressaltou que “estamos trazendo o que há de melhor para nossa cidade. Adquirimos equipamentos e aparelhos modernos, de altíssima qualidade, dos melhores fabricantes, porque a saúde do nosso povo é coisa muito séria. A rede municipal de saúde de Duque de Caxias se tornou referência no estado e no país. Buscamos o que há de melhor porque vocês merecem o melhor. Tudo isso vai ser realidade em breve também aqui no Pilar”. Outro grande investimento na área de saúde está sendo feito na construção do novo hospital do bairro Pilar. Em um terreno em frente a UPH (Unidade Pré-Hospitalar), na Rua Carlos Avelar, a Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil está erguendo a nova unidade que vai ocupar uma área construída de 1.800 m². Ela vai funcionar com equipamentos de última geração,, exames laboratoriais,, ultrassonografia, ecocardiograma, sala de vacinas, uma sala vermelha que funcionará como uma pequena UTI, programas de saúde e consultas ambulatoriais em diversas especialidades.No lançamento da obra, em julho do ano passado, oressaltou que “estamos trazendo o que há de melhor para nossa cidade. Adquirimos equipamentos e aparelhos modernos, de altíssima qualidade, dos melhores fabricantes, porque a saúde do nosso povo é coisa muito séria. A rede municipal de saúde de Duque de Caxias se tornou referência no estado e no país. Buscamos o que há de melhor porque vocês merecem o melhor. Tudo isso vai ser realidade em breve também aqui no Pilar”.

Melhorias nos últimos anos



Nos últimos quatro anos, a Prefeitura de Duque de Caxias já construiu o Hospital do Olho, o Centro Especializado em Reabilitação IV (CER IV), o Centro de Saúde Auditiva, cinco novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a nova Maternidade de Santa Cruz da Serra. O programa também beneficiou com reforma e ampliação o Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, Hospital Municipal Infantil Ismélia da Silveira, Hospital Municipal Duque, entre outras unidades construídas e reformadas nos últimos três anos.