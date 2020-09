Rua das Pedras é repaginada em Búzios

Búzios - Uma ação de benfeitorias, reparos e melhorias na rua mais badalada e famosa do balneário mundialmente conhecido, a Rua das Pedras, no centro do município de Armação dos Búzios foi iniciada pela Prefeitura da cidade, por meio da Secretaria de Serviços Públicos nesta terça-feira (15/09).



Os reparos e melhorias tem por objetivo proporcionar um melhor atendimento, e comodidade, aos turistas e moradores dando prosseguimento às estratégias de flexibilização para a reabertura gradual da cidade, de acordo com os protocolos sanitários e as medidas preventivas no combate à disseminação da covid-19 no município.



Os agentes da equipe da Secretaria de Serviços Públicos iniciaram os reparos na pavimentação das calçadas e seguem com a realocação das pedras, o nivelamento e o rejunte do piso da rua, além da retirada das raízes que acabam por danificar o calçamento, causando riscos de quedas e acidentes com pedestres, deixando a Rua das Pedras mais segura e bem cuidada.