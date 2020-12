Búzios terá renovação online de matrículas para escolas municipais Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 12/12/2020 09:20

Búzios - A Secretaria de Educação Ciência e Tecnologia iniciará a renovação da matrícula de alunos da Rede Municipal de Búzios de maneira online no período de 14 a 18 de dezembro.



Os pais ou responsáveis dos estudantes precisarão acessar o link egov.buziosdigital.rj.gov.br no período de inscrição, digitar o CPF do responsável e a data de nascimento do aluno para efetuar a renovação de matrícula 2021.Os alunos que não renovarem a matrícula no período estipulado serão considerados como desistentes da vaga.



A renovação de matrícula será para alunos da Educação Infantil, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da VI a IX Fase da Educação de Jovens e adultos.



Os alunos de creche IV, do Pré II e do 5º ano do Ensino Fundamental que terminarem a última série ofertada na unidade escolar e tiverem que fazer a transição escolar deverão realizar a opção de escolha no ato da renovação. Os responsáveis por esses alunos deverão confirmar presencialmente a unidade escolar escolhida em fevereiro de 2021.



Para mais informações acesse o Boletim Oficial n° 1.146, do dia 9 de dezembro de 2020, através do link: https://buzios.aexecutivo.com.br/jornal.php?id=925