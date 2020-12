Búzios inaugura tenda de triagem para suspeitos de Covid-19 em frente ao Hospital Municipal Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 07:50

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Saúde, inaugurou nesta quarta-feira (09), uma tenda de triagem para suspeitos de Covid-19. A estrutura foi montada em frente ao Hospital Municipal Rodolpho Perissé, bairro São José.



No local será atendida qualquer pessoa que apresente sintomas de síndrome gripal. Munícipes que testarem positivo serão enviados para isolamento domiciliar e serão monitorados pelos sistema de saúde da família do seu bairro, casos graves ficarão internados no hospital.



Com o objetivo de não atingir a ocupação máxima dos leitos disponíveis, e assim, não colapsar o Sistema de Saúde do município. Os não munícipes serão encaminhados para atendimento nas cidades que residem.



O prefeito em exercício, Henrique Gomes, esteve no local vistoriando o primeiro dia de atendimento e conversando com os profissionais de saúde e a população.