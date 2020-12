Búzios continua com plantio de mudas nativas Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 08:37

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Pesca, realizou plantio de mudas nativas em diversos pontos da cidade. Dos dias 18 a 30 de novembro, o plantio foi na Lagoa da Usina, no bairro Centro, onde foram cultivadas 134 mudas. Já nos dias 01 a 04 de dezembro, ocorreu na Praça Tia Uia (Praça do INEFI), no bairro Rasa, onde 40 árvores foram semeadas.



Todas as mudas plantadas são nativas do município, como Ipê, Sibipiruma, Paineira, Farinha Seca, Ingá, Pau Brasil, Pau Dálio, Pau Ferro, Embauba, entre outros. E, além disso, possuem DAP (Diâmetro acima do peito) de 5 a 8. Os técnicos do Meio Ambiente estão analisando novas áreas públicas que carecer de arborização.