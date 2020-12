Policiais do PROEIS reforçam a segurança de Búzios Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 07:50

Búzios - A Prefeitura de Búzios em convênio com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro aumenta o efetivo de Policiais em até 100% com o Programa de Integração na Segurança (PROEIS).

Atualmente, com o programa, são mais três viaturas diárias da Polícia Militar no município.



O Programa que começou em Dezembro de 2018 tem como objetivo contratar policiais nos seus dias de folga, para aumentar a proteção em áreas previamente estudadas e programadas.