Por O Dia

Publicado 08/06/2021 21:44

Duque de Caxias - No próximo sábado, dia 12 de junho, os casais apaixonados vão comemorar o Dia dos Namorados. Para não passar a data em branco, os empreendedores caxienses continuam se reinventando para superar as vendas do ano passado - também afetadas pela pandemia da Covid-19. Diversificando o cardápio e inovando em novos sabores, Michelle Cruz, de 33 anos, apostou neste ano na Mozi Box, uma caixa composta por Mini bolo com massa de baunilha (recheios de brigadeiro gourmet e coco cremoso), Brownie (recheado de brigadeiro), Trufa de chocolate (recheada de brigadeiro de oreo) e Pote de biscoito amanteigado (recheado de goiabada), sendo todos os produtos artesanais.

“Diante do cenário diferenciado que estamos vivendo, tivemos a ideia de criar uma caixa box para o Dia dos Namorados, recheado de amor e produtos artesanais para que os casais possam comemorar essa data especial de uma maneira íntima e carinhosa”, disse Michelle Cruz, dona da Miscake Doceria.



O valor da caixa é R$ 125, e para encomendar deve ser através do WhatsApp (21) 97031-4599 ou pelo Instagram @miscakedoceria.

Outra aposta no doce para atrair os apaixonados vem da Loh Carvalho Doceria e Cafeteria. A loja será inaugurada neste sábado, Dia dos Namorados, no bairro Vila Guanabara. As opções de presentes são diversas, como: cesta em mdf com três brownies (R$ 35); cesta em palha com três brownies e sachês de ninho e nutela (R$ 48); cesta em palha com três brownies, bolo de pote, sachês de ninho e nutela, e caneca (R$ 70); a bandeja do amor vem com cinco opções de brownies, sachês de ninho e nutela, e caneca (R$ 75). O telefone para a entrega é o (21) 99670-5101. É preciso consultar taxa de entrega.

Menu especial



A rede Empório do Galeto, com unidades em Caxias, Sulacap e Barra da Tijuca, selecionou opções especiais do menu para os casais que visitarem os restaurantes no dia 12 de junho. A dica do chef para os clientes que visitarem Caxias (Caxias Shopping - Rodovia Washington Luís 289 - Entrada pelo estacionamento ou 1° piso) contará com a Salada Italiana (R$26,90) como sugestão de entrada, feita com uma combinação de folhas, tomate, muçarela e molho italiano.



O Filé Mignon ao Molho Madeira com Arroz à Piamontese e batatas portuguesas (R$139,90) pode ser escolhido como prato principal e, para completar, a sobremesa Empório crocante (R$24,90), novidade no cardápio, feito com brigadeiro 70% cacau coberto de sorvete de creme e finalizado com calda de chocolate.

Caxias Shopping



Para celebrar a data mais romântica do ano, o Caxias Shopping, empreendimento administrado pela Aliansce Sonae na Baixada Fluminense, promove até domingo, dia 13 de junho, a campanha “O Amor Conecta”. O shopping vai sortear 3 kits Conectado Samsung Galaxy, contendo 2 Smartphones Samsung Galaxy S21 128GB + 2 Fones Galaxy Buds Live Nacional + 2 Smartwatchs Galaxy Active 2. No período da promoção, a cada R$100 em compras nas lojas participantes o cliente receberá um número da sorte. Na hora do cadastro, o cliente que doar 1 kg de alimento não perecível, ganhará 1 número da sorte extra (limitado a 1 número extra por CPF, independentemente da quantidade de alimentos doados). Os itens recolhidos irão beneficiar o Asilo Getsêmani, casa de repouso localizada em Duque de Caxias.

“Atualmente, a tecnologia é uma importante aliada para aproximar as pessoas, especialmente os apaixonados. Por isso, os kits da promoção trazem os itens em dobro, para serem compartilhados pelos casais e permitir que estejam sempre conectados, a qualquer momento, independentemente da distância”, afirma Michelle Coutinho, Gerente de Marketing do Caxias Shopping.



Para participar da promoção, o cliente poderá realizar o cadastro online no site www.caxiasshopping.com.br/promocao ou presencialmente, na Central de Cadastro. Após a validação das notas fiscais, o participante receberá um número da sorte para concorrer no sorteio que será realizado pela Loteria Federal, no dia 16 de junho.

Consumo físico e digital



Para oferecer uma experiência completa de compras, o Caxias Shopping preparou ações que impulsionam as vendas tanto no ambiente digital como no espaço físico do shopping.



Para quem optar por ir pessoalmente ao mall, o empreendimento reforça que está preparado para receber os consumidores seguindo rígidos protocolos de segurança. Além de uma vitrine especial com sugestões de presentes para a data, o shopping criou um espaço instagramável, que vai render muitas fotos dos apaixonados.



Já no site do shopping, na aba Compre Online os clientes podem se conectar diretamente com os canais digitais dos lojistas, seja por WhatsApp, aplicativos, e-commerce ou redes sociais. Após a compra, o cliente pode decidir entre a entrega por delivery tradicional ou PickUp, com retirada nos armários inteligentes instalados no mall ou pelo sistema drive-thru.

Ainda no digital, o shopping vai promover uma Vitrine Virtual, com indicação de presentes, serviços e dicas de alimentação para o Dia dos Namorados. Entre os destaques estão o o kit com 2 taças de gin, por R$ 39,90, na Blessed; o cropped corset vermelho, por R$ 59,99, na C&A; a pochete versátil Fila, por R$ 119,99, e a jaqueta masculina Under Armour Sport, por R$299,99, ambos na Físico & Forma; o tênis masculino flow, por R$299,90, na Mr. Cat; a sandália Ophelia, por R$ 249,90, na Melissa; e a gargantilha coração, por R$ 89,90, na Mapa da Mina.



