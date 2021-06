Veículo roubado é recuperado por policiais em Caxias - Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 11:18

Duque de Caxias - Um suspeito foi preso, após perseguição policial na Rodovia Washington Luiz, na tarde desta quarta-feira, 9, na altura do Carrefour, na Vila São Luiz. Segundo informações, agentes foram acionados por causa do roubo de um veículo no bairro. Ao iniciar as buscas pela região, os policiais encontraram o carro roubado e uma pistola.



Na delegacia, o dono do veículo reconheceu o criminoso como sendo o assaltante do veículo.

Logo depois, os policiais se depararam com uma dupla em uma moto sem placa, que estaria no roubo ao veículo. Os agentes chegaram a realizar um cerco tático, mas os suspeitos fugiram. A polícia conseguiu apreender um revólver calibre .38, que foi deixado na fuga.