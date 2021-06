Homem e filha de 9 anos morrem após serem baleados dentro de casa. - Reprodução/TV Paraíba

Publicado 07/06/2021 10:59

Um homem de 41 anos e a filha dele (9) foram mortos a tiros dentro da própria casa, em Aroeiras, na Paraíba, na noite do domingo (6). A Polícia Militar informou que a menina correu para abraçar o pai quando a casa foi invadida e acabou sendo atingida por um dos tiros.



De acordo com a PM, quatro suspeitos chegaram ao local em duas motos, invadiram a casa e dispararam contra o homem. Como a menina correu para abraçar o pai, ela foi atingida no tórax por um dos tiros e morreu no local. Após a filha ter sido atingida, o homem teria corrido para os fundos da casa, mas foi pego e também assassinado a tiros.

O pai já havia sido preso por homicídio no início de 2020 e teria envolvimento com o tráfico de drogas. Até o momento, ninguém foi detido pelo crime.



