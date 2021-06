O governo de São Paulo afirmou que Doria não promoveu nenhum tipo de aglomeração durante o descanso. - Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 10:45

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), foi flagrado neste domingo (6) tomando sol sem máscara em um hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro. Imagens e vídeos do tucano deitado viralizaram nas redes sociais.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, filhos do presidente, compartilharam vídeos em seus perfis questionando o político. Usuários bolsonaristas também se manifestam nas redes.



Novo slogan do governo de SP: "lockdown para você, marquinha de calcinha apertada para mim". Esse é o cara que queria ser líder do país. pic.twitter.com/jSFdG6Tqgb — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) June 7, 2021

O governador foi indagado por ser notoriamente reconhecido como um dos críticos mais fervorosos às atitudes de Bolsonaro, que frequentemente é visto provocando aglomerações de forma irresponsável e sem o uso de quaisquer proteções contra a disseminação da covid-19.



O governo de São Paulo afirmou, em nota, que “o governador João Doria estava neste domingo no hotel Fairmont, no Rio de Janeiro, em momento de descanso com a esposa e não promoveu nenhum tipo de aglomeração”.