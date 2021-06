Ministro do STF, Alexandre de Moraes - Fellipe Sampaio/STF

Nesta segunda-feira (7), o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes , determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) preste esclarecimentos sobre o pedido de arquivamento do inquérito que apura a participação de parlamentares bolsonaristas no financiamento e na organização de atos antidemocráticos. As informações são da TV Globo .

Moraes, que é relator do caso, estabeleceu que a PGR responda algumas perguntas antes de decidir sobre a continuidade ou encerramento do inquérito.

São elas:

Quais medidas restritivas de direito impostas aos investigados durante a apuração deveriam ser encerradas, já que a PGR sugere a manutenção de investigações em instâncias inferiores, como nas Justiças Federal e Estadual;

como há dados sigilosos, qual documentação deve seguir para as instâncias inferiores, caso se decida pela continuidade de investigações.

Na última sexta-feira, 4, o Ministério Público apresentou um pedido de arquivamento do inquérito. O parecer do vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, levou cinco meses para ser produzido.

O texto afirma que as investigações da Polícia Federal não conseguiram apontar a participação dos deputados e senadores nos supostos crimes investigados.

"Esse inadequado direcionamento da investigação impediu a identificação de lacunas e dos meios necessários, adequados e proporcionais para alcançar a sua finalidade, impossibilitou a delimitação do problema, e fez com que as anões e as diligências de toda a equipe policial se afastassem do escopo das buscas e apreensões", escreveu Medeiros no parecer.

Os parlamentares investigados no inquérito são:

Alê Silva, deputada (PSL-MG)



Aline Sleutjes, deputada (PSL-PR)



Bia Kicis, deputada (PSL-DF)



Carla Zambelli, deputada (PSL-SP)



Caroline de Toni, deputada (PSL-SC)



General Girão, deputado (PSL-RN)



Guga Peixoto, deputado (PSL-SP)



Junio Amaral, deputado (PSL-MG)

O inquérito

O inquérito sobre os atos antidemocráticos foi aberto pelo Supremo Tribunal Federal a pedido da Procuradoria-Geral da República. As investigações foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

O pedido da PGR foi apresentado em 20 de abril do ano passado, um dia após atos realizados em todo o país que tinham entre os manifestantes defensores do fechamento do Congresso, do STF e da reedição do AI-5, o ato institucional que endureceu o regime militar no país.