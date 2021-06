O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) - AFP

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido)AFP

Por iG

Publicado 07/06/2021 19:19

Na manhã desta segunda-feira, 7, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou a seus apoiadores, na saída do Palácio da Alvorada, que o Tribunal de Contas da União (TCU) teria um relatório apontando que o número de mortes por Covid-19 , em 2020, foi cerca de metade do registrado. A Corte rebateu a declaração do presidente. As informações são do Metrópoles .



“O TCU esclarece que não há informações em relatórios do tribunal que apontem que ‘em torno de 50% dos óbitos por Covid no ano passado não foram por Covid’, conforme afirmação do Presidente Jair Bolsonaro divulgada hoje”, registra a nota, seca, da Corte de contas.

Em sua conversa com os apoiadores, Bolsonaro disse:



“Olha, em primeira mão aqui para vocês: não é meu, é do tal do Tribunal de Contas da União, questionando o número de óbitos o ano passado por Covid. E ali, o relatório final não é conclusivo, mas em torno de 50% dos óbitos por Covid no ano passado não foram por Covid, segundo o Tribunal de Contas da União. Não é meu, não.”

Publicidade

Ele afirmou que o documento do TCU comprova suspeitas de pessoas que afirmaram que seus parentes não faleceram em decorrência da Covid, mas de outras doenças.

“Como é do Tribunal de Contas da União, ninguém queira me criticar por causa disso. Isso aí muita gente suspeitava, muitos vídeos vocês viram no WhatsApp etc., de pessoas reclamando que o ente querido não faleceu daquilo. É muito bem fundamentado, está bem claro. Só jornalista não vai entender, o resto todo mundo vai entender.”



O Presidente e seus aliados têm questionado os números de Covid-19 no Brasil — compilados pelo Ministério da Saúde a partir de dados das secretarias de saúde municipais e estaduais — sob alegação de que os dados estariam insuflados.

Publicidade

Bolsonaro já chegou a dizer, sobre a lotação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que “parece que só se morre de Covid” no país.



No ano passado, o país registrou 194.949 vítimas da doença, número que já foi ultrapassado em 2021. No total, o país contabiliza 473.404 óbitos pela doença desde o início da pandemia .