15/04/2021

São Paulo - Pedro Bial foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter após participar do programa "Manhattan Connection", da TV Cultura, nesta quarta-feira. O apresentador foi questionado sobre pessoas que não aceitariam ir ao programa dele, como talvez Lula e Bolsonaro.

"O Lula já até disse que gostaria de fazer o programa comigo, mas teria que ser ao vivo. Pode até ser ao vivo, mas teria que ter um polígrafo acompanhando todas as falas dele", disse Pedro Bial. Um polígrafo é um aparelho usado para identificar se uma pessoa está mentindo durante um interrogatório.

Após a exibição do programa, Bial começou a ser criticado nas redes sociais. Diversas pessoas estão apontando que ele entrevistou sem o polígrafo personalidades polêmicas e relevantes para a política, como o ex-ministro Sérgio Moro e a deputada Flordelis, mas apenas para o ex-presidente Lula o jornalista considera um detector de mentiras necessário.

Pedro Bial é um cretino. Ficou gaga cedo, ou é conivente? O Olavo de Carvalho não precisava de poligrafo? Quer dizer que ele fala a verdade? A terra é plana, etc. https://t.co/SSvQG4QMZT

Para entrevistar o ex-juiz ladrão de Curitiba @SF_Moro o @PBiaL não precisou de detector de mentiras. As mentiras foram combinadas previamente c o corrupto mafioso Dr. Roberto Irineu Marinho p construir a imagem do falso superman e sustentar o golpe.



Pedro Bial é pago p isso. pic.twitter.com/NzS9UnJRft