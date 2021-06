Meteoro iluminou o céu do Rio Grande do Sul na noite da última quinta-feira - Reprodução/Youtube

Meteoro iluminou o céu do Rio Grande do Sul na noite da última quinta-feiraReprodução/Youtube

Por IG - Último Segundo

Publicado 07/06/2021 10:30

Um grande meteoro iluminou o céu do Rio Grande do Sul na noite da última quinta-feira, 03. Em alguns lugares do estado, o brilho do meteoro foi tão intenso que, por alguns instantes, transformou a noite em dia. Imagens do momento foram registradas em vídeo pela Bramon (Brazilian Meteor Observation Network). As informações são do portal UOL. Confira:

O vídeo foi registrado pela câmera do Observatório Heller & Jung no Balneário Jardim do Éden (RS). Em seu momento mais luminoso, o bólido (como são chamados os meteoros que explodem com muito brilho) atingiu a magnitude -12.5, que equivale ao brilho de uma Lua Cheia. Entretanto, de acordo relatos enviados à Bramon pelas redes sociais, em alguns lugares do estado o brilho do meteoro foi tão intenso que, por alguns instantes, transformou a noite em dia.

Publicidade

A Bramon concluiu inicialmente que o bólido foi gerado por um fragmento de rocha espacial de aproximadamente 25 cm e 33 kg. A maior parte da rocha foi vaporizada ao passar pela atmosfera da Terra. É possível que 10% do material espacial tenha caído no solo, especificamente em Tramandaí (RS). Fragmentos de meteoros são importantes para estudar a formação do Sistema Solar e o surgimento da vida no nosso planeta. No Brasil, não há uma legislação que obrigue deixar esses resquícios de meteoro para pesquisas científicas.