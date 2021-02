No Noroeste Fluminense, o aviso abrange os municípios: Aperibé, Itaocara, Laje do Muriaé, Miracema e Santo Antônio de Pádua. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 12/02/2021 00:01

O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) emitiu um aviso de Atenção - risco de fenômeno adverso - informando a possibilidade de ocorrer chuva localmente de forte intensidade, acompanhada de descargas elétricas, ocasionais rajadas de vento e queda de granizo em cinco cidades do Noroeste Fluminense. O aviso abrange Aperibé, Itaocara, Laje do Muriaé, Miracema e Santo Antônio de Pádua.