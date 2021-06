Polícia Rodoviária Federal apreende quase 9 toneladas de explosivos na BR-153, em Aparecida de Goiânia (GO) - Divulgação/PRF

Polícia Rodoviária Federal apreende quase 9 toneladas de explosivos na BR-153, em Aparecida de Goiânia (GO) Divulgação/PRF

Por iG Último Segundo

Publicado 07/06/2021 09:22

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de quase 9 toneladas de explosivos em um caminhão que passava pela BR-153, na cidade de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital de Goiás, no último sábado, 05. A carga foi adquirida de maneira irregular em São Paulo e era levada para o norte do Brasil. As informações são do G1.



No caminhão, foram encontrados 8.750 kg de explosivos, 5 mil metros de detonante e 100 peças de espoletim [peça para acionar as explosões].

Os agentes da PRF viram a carga sendo transferida de um caminhão para outro, em um posto de combustíveis às margens da BR-153, quando fizeram a abordagem. Segundo a polícia, o caminhão não estava adequado para fazer o transporte desse tipo de material.



Os motoristas apresentaram uma nota fiscal à polícia, que mostrava que a compra teria sido feita por uma mineradora de Minaçu (GO), mas a empresa negou e disse que alguém teria usado o nome da instituição.



De acordo com a PRF, a carga foi apreendida e vai ser encaminhada ao Exército Brasileiro. Os motoristas do caminhão foram levados para prestar depoimento em uma delegacia. A área de criminalística da Polícia Civil deve fazer uma perícia no material apreendido. O caso será investigado.