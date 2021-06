Caminhão não atingiu nenhum outro veículo quando caiu de viaduto - Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 06/06/2021 22:26 | Atualizado 06/06/2021 22:35

Um caminhão que seguia pela BR-101 , caiu de um viaduto na altura da cidade de Joinville, em Santa Catarina . O motorista estava sozinho no veículo e morreu no local. O acidente ocorreu na tarde de sábado (5).



Segundo a concessionária que administra a rodovia, o caminhão, com placas de Chapecó, seguia no sentido Curitiba quando saiu da pista, no km 41,3. Nenhum outro veículo foi atingido na queda.

Câmeras de monitoramento da estrada registraram o momento exato em que o caminhão escapa do viaduto, rodopia no ar e cai próximo a um canteiro central. Assista abaixo:

Equipes da concessionária que administra o trecho e dos bombeiros voluntários de Joinville foram ao local do acidente para prestar atendimento.