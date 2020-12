Polícia prende bando que assaltava bancos para roubar armas dos vigilantes e vender para traficantes Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 06:45 | Atualizado 10/12/2020 10:48

Rio – A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (9), três integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de armas usadas por vigilantes de agências bancárias. Contra o bando, que é oriundo de Joinville, em Santa Catarina, os agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) cumpriram mandados de prisão temporária por furto contra instituições financeiras.



A investigação teve início a partir da informação sobre a existência de um grupo especializado em furtar agências bancárias, com o objetivo principal de roubar as armas de fogo dos vigilantes que trabalham no estabelecimento, além de efetuar abertura de cofres e caixas eletrônicos com uso de maçarico.



Segundo as investigações, ao roubar as armas, os assaltantes negociavam a venda para traficantes do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Essas armas eram usadas pelos traficantes em assaltos.



Desde maio deste ano o bando praticou pelo menos 15 crimes. Um levantamento da polícia mostra que mais de 50 revólveres foram roubados e colocados nas mãos dos bandidos.

Polícia Civil prende quadrilha que furtava armas de bancos para vender para traficantes do Complexo da Maré.#ODia



Créditos: Divulgação pic.twitter.com/IbIUDcuqfK — Jornal O Dia (@jornalodia) December 10, 2020 Os três presos possuem diversas anotações criminais pela prática do mesmo delito em várias cidades do Brasil e até do exterior. Todos estavam cumprindo pena em regime semiaberto quando foram capturados.



A partir da prisão dos criminosos e da apreensão dos seus telefones celulares, a investigação prosseguirá no sentido de identificar os traficantes receptadores das armas furtadas, bem como um possível esquema de lavagem de dinheiro por parte do grupo. Os três presos possuem diversas anotações criminais pela prática do mesmo delito em várias cidades do Brasil e até do exterior. Todos estavam cumprindo pena em regime semiaberto quando foram capturados.A partir da prisão dos criminosos e da apreensão dos seus telefones celulares, a investigação prosseguirá no sentido de identificar os traficantes receptadores das armas furtadas, bem como um possível esquema de lavagem de dinheiro por parte do grupo.