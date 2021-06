O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e chegou ao loca momentos depois. A corporação confirmou que se tratava de fogo em entulho - Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 18:37

Um incêndio atinge um canteiro de obras no Setor Hoteleiro Sul, em Brasília. O fogo, que começou na tarde deste domingo, deixou os moradores preocupados em razão da quantidade de prédios em volta do local. As informações são do Correio Braziliense.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e chegou ao loca momentos depois. A corporação confirmou que se tratava de fogo em entulho.

De acordo com o jornal, as chamas teriam queimado madeiras de um canteiro de obras no bairro, segundo a corporação. Por volta das 17h55, o fogo havia sido controlado. Por enquanto, não há informações sobre vítimas ou feridos.