Caminhoneiro perdeu o controle da direção após fazer uma curva na BR-101 - Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Por iG

Publicado 06/06/2021 17:39 | Atualizado 06/06/2021 17:45

Florianópolis - Um tombamento de carreta deixou quarto pessoas mortas e uma ferida na BR-101, em Balneário Camboriú (SC), neste domingo (06). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhoneiro perdeu o controle da direção após fazer uma curva. O veículo tombou sobre um carro de passeio e duas bicicletas.



Dois ciclistas, um homem de 40 anos e uma mulher de 36 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Outros dois ocupantes do carro também morreram após o acidente. O motorista da carreta, de 48 anos, sofreu ferimentos leves.

A PRF informou que a carga de madeira ficou espalhada pela pista, o que provocou congestionamento na rodovia. O Corpo de Bombeiros ressaltou um princípio de incêndio no material, mas não disse a proporção das chamas.



A Polícia Civil de Santa Catarina irá investigar as causas do acidente.

Outro acidente na altura de Joinville

Na tarde de sábado (5), outro acidente com caminhão aconteceu na rodovia. Um veículo de carga caiu de um viaduto na altura da cidade de Joinville, em Santa Catarina. O motorista estava sozinho e morreu no local.



Segundo a concessionária que administra a rodovia, o caminhão, com placas de Chapecó, seguia no sentido Curitiba quando saiu da pista, no km 41,3. Nenhum outro veículo foi atingido na queda.

Equipes da concessionária que administra o trecho e dos bombeiros voluntários de Joinville foram ao local do acidente para prestar atendimento.