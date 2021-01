Rio de Janeiro

Memorial à Emily e Rebeca: Rosto das meninas foi grafitado na comunidade onde viviam, em Duque de Caxias

Homenagem foi feita em frente à rua em que as duas moravam. As garotas foram mortas no ano passado enquanto brincavam na calçada de casa. A família reclama da falta de resposta para o crime

Publicado 30/01/2021 17:56 | Atualizado há 1 hora