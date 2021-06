Transferência de pacientes do MS neste sábado - Reprodução/TV Morena

Por iG

Publicado 06/06/2021 20:13 | Atualizado 06/06/2021 20:16

Campo Grande - Três pacientes com Covid-19 em estado grave estão sendo transferidos do Mato Grosso do Sul para São Paulo na tarde deste domingo (6), de acordo com informações do G1. A remoção acontece porque faltam leitos clínicos e Unidades de Terapia Intensiva ( UTI ) no estado, com fila que já alcança 251 pessoas em espera. Só em junho, o MS registrou 10.834 casos positivos do novo coronavírus (Sars-Cov-2).

Desde quarta-feira (2), o MS começou a transferir pacientes para outros estados - 9 já foram para Rondônia. A nova leva de transferências, agora para São Paulo, acontece depois de reunião entre governo do estado, representantes de várias instituições e dos ministérios da Saúde e da Defesa.

A transferência deste domingo está sendo feita em avião da Força Aérea Brasileira ( FAB ), e o gesto foi agradecido pelo secretário de Saúde de Mato Grosso do Sul, Geraldo Resende. "Seremos eternamente gratos com São Paulo, assim como Rondônia, por essa ajuda tão importante neste momento crítico que Mato Grosso do Sul está enfrentando".