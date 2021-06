A entrega dos imunizantes seria realizada em dezembro de 2020 e previam um custo de U$ 10 cada dose - AFP

07/06/2021

Rio - O Brasil, através do governo de Jair Bolsonaro, ignorou ofertas da farmacêutica Pfizer, no ano passado, que ofereciam doses de vacina contra o novo coronavírus pela metade do preço pago por países como Estados Unidos da América, União Européia e Reino Unidos. As informações são do jornal A Folha de S.Paulo.



A entrega dos imunizantes seria realizada em dezembro de 2020 e previam um custo de U$ 10 cada dose. A oferta, realizada em agosto, foi considerada cara pelo então ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello.

Reino Unido e Estados Unidos da América, que já vacinaram cerca de 40% da sua população, adquiriram as doses por U$ 20 cada, o dobro do valor ofertado ao Brasil. Para a União Europeia, as vacinas custaram U$ 18,60 cada unidade.

Durante a CPI da Covid, o general Pazuello considerou que a farmacêutica Pfizer foi "agressiva" na sua oferta de vacinas. Meses após as ofertas ignoradas, o Ministério da Saúde aceitou um contrato que previa a aquisição dos imunizantes por U$ 10.