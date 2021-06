Médico Victor Sorrentino. - Reprodução

A vendedora assediada por Victor Sorrentino afirmou que aceitava as desculpas do médico. No dia 30 de maio, Victor foi preso no Egito sob acusação de assédio sexual, após publicar um vídeo que viralizou nas redes sociais. Na publicação em questão, o médico constrange uma vendedora com expressões de cunho sexual que a jovem não compreendia.



“No início fiquei irritada, fiquei triste. Depois de uma semana eu disse que bastava. O que aconteceu era suficiente pra mim e aceitei as desculpas", contou a jovem Reem em entrevista ao Fantástico, da TV Globo.



Reem aceitou o pedido de desculpas na segunda vez em que foi procurada pelo assediador. O primeiro pedido de desculpas ocorreu um dia após a repercussão do conteúdo.



O caso ocorreu no dia 24 de maio e ganhou as redes sociais, onde pessoas de todo o mundo expuseram sua indignação. "Vocês gostam mesmo é do bem duro, né? E comprido também fica legal, né?", diz Sorrentino à vendedora enquanto dá risadas.



Victor Sorrentino tem quase 1 milhão de seguidores em suas redes sociais e embora seja médico, defende o tratamento precoce contra a Covid-19.



O conteúdo foi traduzido para árabe pela influenciadora Patrícia Oliveira, responsável pela página Vida no Egito. A publicação foi compartilhada por nomes como a jornalista Alexandra Loras, a atriz Suzana Vieira, a apresentadora Fabiana Saba e a influenciadora Priscilla Rezende.