Um meteoro foi visto na região Sudeste do país na madrugada desta segunda-feira Divulgação/Bramon

Por IG - Último Segundo

Publicado 24/03/2021 17:36 | Atualizado 24/03/2021 17:37

Um meteoro foi visto na região Sudeste do país na madrugada desta segunda-feira (22). O fenômeno, que foi visto em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, era do tipo "fireball" (bola de fogo ou muito brilhante) e chamou a atenção dos moradores da região. As informações são do portal UOL.

Ao menos 23 câmeras da Bramon (Rede Brasileira de Observação de Meteoros) e do Clima Vivo conseguiram registrar o fenômeno. Além disso, o que chama a atenção dos especialistas é a sua aparente "lentidão", uma vez que sua passagem durou cerca de 12 segundos, o que é considerando devagar para esse tipo de meteoro.

"Isso fez com que algumas de nossas câmeras não filmassem o evento. Isso porque as estações são configuradas para só gravar vídeos quando detectam objetos que possam ser meteoros. A velocidade é um critério de corte para evitar a gravação de aviões, satélites e outros corpos mais lentos que a maioria dos meteoros", afirma Marcelo Zurita, diretor técnico da Bramon, ao UOL.

O diretor-presidente da rede, Sérgio Mazzi, explica que em cada região o meteoro foi visto de um jeito. As imagens de São Paulo mostram a bola de fogo na vertical, caindo e perdendo a velocidade, já as do Rio de Janeiro e Minas Gerais mostram ele na horizontal, quase paralelo ao solo. "Quando o meteoro aparece vertical, quer dizer que ele está passando exatamente sobre a localidade", afirma.

Por que 'bola de fogo'?

Ainda segundo a publicação, o meteoro pode ser chamado de fireball quando é mais brilhante que o planeta Vênus. Os fenômenos desse tipo terminam de forma explosiva, deixando um clarão ainda maior, também chamado de bólido.