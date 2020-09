'Ciclone bomba' atinge estados do Sul e Sudeste com ventos de até 90 km/h

Rio - A previsão para esta terça-feira é que um novo"ciclone bomba" alcance a costa Sul e Sudeste do Brasil, segundo a Marinha e o Clima Tempo. As regiões serão atingidas por fortes rajadas de vento de até 90 quilômetros por hora.

Chuvas torrenciais e queda brusca de temperatura em algumas cidades também estão nas previsões desta terça-feira. O fenômeno extratropical começa a perder força em Minas Gerais.

Diferente do que ocorreu em julho, este ciclone vai atuar com mais intensidade no Oceano Atlântico, o que reduz as probabilidades de danos.

As temperaturas voltam a subir na quarta-feira em algumas regiões.