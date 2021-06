Catedral de Santo Antônio, em Duque de Caxias - Divulgação

Catedral de Santo Antônio, em Duque de CaxiasDivulgação

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 16:22

Duque de Caxias - Pelo segundo ano consecutivo, umas das mais tradicionais festas religiosas do estado do Rio de Janeiro vai ter que se adaptar aos novos protocolos sanitários contra a Covid-19. Acostumada a reunir mais de 100 mil pelas ruas do Centro de Duque de Caxias, a Festa de Santo Antônio, padroeiro do município, ocorrerá de maneira adaptada. As missas serão híbridas, ou seja, com presença reduzida de fieis e on-line.

Neste sábado, dia 12, a igreja celebra a Missa de Confirmação do Amor, às 16h e às 18h. Já no dia 13, que é o Dia de Santo Antônio, haverá missas às 6h, 8h, 10h, 12h, 16h, 18h. Às 14h, ocorrerá a ladainha seguida de carreata, mas apenas on-line.

Publicidade

Para participar presencialmente, a Catedral de Santo Antônio está agendando os horários. O público precisa ligar para o número (21) 3552-9900 e consultar os horários disponíveis. Já as transmissões ao vivo serão pela página oficial da Catedral no Facebook (pascom.catedraldesantoantonio).

Delivery e distribuição dos pãezinhos

Publicidade

Nesta quinta-feira (10), a Catedral vai distribuir os pãezinhos de Santo Antônio, durante as missas, das 7h e das 19h. Não precisa realizar agendamento.

A 'quermesse' deste ano traz diversas opções para serem retiradas na cantina da Catedral. Uma das opções são as pizzas nos sabores: calabresa, muçarela e frango, por apenas R$ 10, no tamanho de 30cm. Ela já vai pré-assada. A encomenda precisa ser feita na Catedral e retirada nos dias 11 e 12.

Publicidade

Para o Dia dos Namorados, a igreja está recebendo encomendas de quentinhas de nhoque ao molho de frango desfiado e carne de sol com aipim (acompanhada de arroz, farofa e molho à campanha) por apenas R$ 20. A encomenda é realizada diretamente na Catedral e a retirada é feita na cantina do local no próprio sábado, dia 12.

Já para o almoço do Dia do Padroeiro, no domingo (13), a opção é talharim com duas opções de molho (frango ou camarão), por apenas R$ 20. A encomenda também é feita no átrio da Catedral, com retirada na cantina.