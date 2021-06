Estudantes da rede municipal de Duque de Caxias vão ao Theatro Municipal pela primeira vez - Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 15:40

Duque de Caxias - Estudantes da rede municipal de Duque de Caxias tiveram a oportunidade de entrar pela primeira vez no Theatro Municipal do Rio Janeiro, uma das construções mais belas do país. Encantados com a beleza de cada detalhe do espaço, meninas e meninos da Escola Municipal Dr. Ricardo Augusto Azeredo Vianna, no bairro Olavo Bilac, pareciam estar vivendo um sonho. O tão esperado dia aconteceu na última terça-feira (08/06).

“Nunca tinha entrado em um teatro, é muita emoção estar aqui. Achei tudo muito lindo e bem diferente de tudo que já vi. Estou realmente muito agradecida por essa oportunidade”, disse a aluna Brenda Leandra de Oliveira, de 15 anos.



Recepcionados por funcionários do Theatro, respeitando os protocolos de segurança, os alunos conheceram o espaço por meio de uma visita guiada oferecida pela Casa, e que reabriu as suas portas após as restrições causadas pela pandemia.

A ida ao Theatro Municipal faz parte do projeto “Educação Também Faz Arte”, fruto da parceria firmada recentemente entre a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, para oferecer, além dos muros da escola, conhecimento, novas oportunidades e inclusão aos estudantes e seus familiares. A ida ao Theatro Municipal faz parte do projeto “”, fruto da parceria firmada recentemente entre a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do, para oferecer, além dos muros da escola, conhecimento, novas oportunidades e inclusão aos estudantes e seus familiares.

De acordo com a subsecretária de Acompanhamento às Ações Institucionais, Iracema Medeiros, que participou da visita, a educação atrelada à cultura é fundamental para o desenvolvimento educacional.

“Hoje é um dia muito especial para nós, pois o “Educação Também Faz Arte” deu o seu pontapé inicial. Eu, por exemplo, nunca tive a oportunidade de pisar dentro do Theatro Municipal e ver a escola pública do nosso município tendo esse privilégio, me deixa muito emocionada. Nossa proposta é ampliar cada vez mais esse projeto para que todos tenham acesso à cultura”.