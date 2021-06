Prisão foi realizada por policiais militares do 10º Batalhão - Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 17:11

Duque de Caxias - Um suspeito morreu, na manhã desta quinta-feira, 10, após ação da Polícia Militar contra um roubo de carga, no bairro Doutor Laureano. De acordo com informações da corporação, policiais militares do 15ºBPM (Duque de Caxias) foram alertados sobre o roubo de um veículo de carga, efetuado por criminosos em um automóvel de cor branca, na Rua Laurindo Rabelo. Com base nas informações, equipes do batalhão realizaram um cerco na região e observaram o caminhão roubado na Rua Bagé.

Durante a abordagem, os militares foram recebidos a tiros, dando início a um confronto. Um dos envolvidos no crime tentou fugir a pé, mas foi alcançado por um dos policiais. Na ação, o indivíduo entrou em luta corporal, tentando pegar a arma do militar, momento em que ocorreu um disparo. O suspeito foi atingido e não resistiu aos ferimentos.

A carga de eletrodomésticos foi recuperada e está avaliada em R$ 30 mil. O caso foi registrado na 60ªDP (Campos Elíseos).