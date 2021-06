Dupla é presa com arma de fogo em moto em Duque de Caxias - Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 12:29

Duque de Caxias - Duas pessoas foram presos, na noite desta sexta-feira, 11, no bairro Doutor Laureano, na posse de arma de fogo. Policiais faziam ação para redução dos indicadores de criminalidade no município de Duque de Caxias, principalmente no tocante aos roubos de carga, quando viram uma motocicleta em atitude suspeita.

Após abordagem, conseguiram prender dois suspeitos na posse de uma arma de fogo. Posterior, procedeu para 59°DP para apresentar o fato a autoridade policial, onde foi direcionado para 60°DP.