Jovens do 'Primeira Chance' de Duque de CaxiasDivulgação

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 16:07

Duque de Caxias - A partir da próxima terça-feira (15/06), a Prefeitura de Duque de Caxias vai convocar mais 166 candidatos selecionados e inscritos no Programa Municipal de Aprendizagem, o “Primeira Chance”. Desde março, jovens de 18 a 20 anos de idade, residentes no município, estão tendo a oportunidade de serem inseridos no mercado de trabalho através do projeto.

Criado pela administração municipal, o programa funciona como um instrumento de fomento ao primeiro emprego, erradicação da pobreza e valorização do trabalho juvenil. Para pessoas com deficiência, não há limite máximo de idade.

Os 166 jovens convocados na semana que vem deverão se apresentar na Secretaria Municipal de Administração de Duque de Caxias, do dia 15 ao dia 25/06, das 9h30 às 12h ou das 13h30 às 17h, portando os documentos exigidos no edital. A Secretaria municipal de Administração fica na sede da Prefeitura, na Alameda Esmeralda, nº 206, em Jardim Primavera.

Vale ressaltar que os novos contratados atuarão com carga horária semanal de 30 horas e exercerão os cargos de auxiliar de manutenção predial, auxiliar de limpeza, recepcionista e agente administrativo. Os mesmos ainda receberão uma bolsa de R$ 650, auxílio-transporte e alimentação. Além disso, os inscritos passarão por formação técnico-profissional compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico para qualificação social e profissional, nas várias áreas da administração pública.