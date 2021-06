Arthur Picoli e Carla Diaz - Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 16:11 | Atualizado 09/06/2021 16:12

Arthur Picoli participou de uma live nesta terça-feira com Gil do Vigor e Pocah. Mas foi uma outra pessoa que deixou o instrutor de crossfit sem jeito: Carla Diaz, seu affair no "Big Brother Brasil 21".

Gil começou perguntando se Arthur era a fim dele no programa. "Pesada essa pergunta, cara! Pior que não! Só como amigo", explicou. De repente, o economista girou a câmera e mostrou que Carla também estava presente na live.

Ao ver Carla, Arthur riu sem graça. Isso foi o suficiente para os fãs do casal ficarem eufóricos. "Apareceu o cabelo da Carla e a gente pirou", avisou um seguidor.

