Unigranrio, em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 12:39

Duque de Caxias - De acordo com dados do Ministério da Educação (MEC/INEP), a Unigranrio é hoje a sexta melhor universidade particular do Brasil, dentre as instituições com fins lucrativos, estando, nesta categoria, em primeiro lugar no Estado do Rio de Janeiro. Após o Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio de Teixeira (INEP) divulgar o resultado mais recente do índice Geral de Cursos (IGC), avaliação do MEC que indica a qualidade das instituições do Ensino Superior Brasileiro, o reitor da Unigranrio, Arody Herdy, gravou um vídeo de agradecimento.

De acordo com o reitor, o resultado é a somatória de esforços contínuos de professores, pesquisadores, alunos e funcionários, além de investimentos qualificados na infraestrutura física e pedagógica. A Unigranrio comemora 50 anos com mérito, indo sempre muito além da sala de aula.















https://www.youtube.com/watch?v=kQrxH_Ce0Fc