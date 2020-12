Norte Shopping Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 19:22

Brasil - Moradores de comunidades das áreas de influência de 27 shoppings administrados pela brMalls no país serão beneficiados pela campanha digital de arrecadação de cestas de Natal lançada pela empresa em parceria com o Instituto Devolver em dezembro. Ao todo, 5,5 mil famílias de 26 instituições mapeadas pelo brMalls do BEM poderão ser contempladas. A campanha dá sequência às ações de apoio às pessoas em vulnerabilidade social que começaram no início da pandemia.

Enquanto o Instituto Devolver, organização sem fins lucrativos, se responsabilizou pelo credenciamento das instituições, recebimento das doações, gestão e logística de distribuição da campanha, o brMalls do BEM pretende engajar lojistas e clientes do NorteShopping, Shopping Tijuca e Plaza Niterói a ajudarem essas famílias a terem um Natal mais especial.

Publicidade

“Vivemos um momento delicado no país com o aumento do desemprego e queda no poder de compra. Por isso, estamos construindo uma rede de apoio nos shoppings e chamando os parceiros e clientes para esse gesto de solidariedade e para fazer a diferença no Natal de milhares de famílias” – afirma Vicente Avellar da Diretor Executivo de Operações da brMalls.



De acordo com Natalie Melaré, fundadora do Instituto Devolver, “é fundamental que empresas do porte da brMalls se engajem em ações de responsabilidade social. Nosso trabalho consiste em ouvir o que instituições precisam, o que as crianças precisam, conectando aqueles expostos à vulnerabilidade a pessoas e empresas com poder de transformação. Tudo isso de forma muito transparente, pois sabemos que, muitas vezes, as pessoas querem ajudar, mas receiam pelo destino da doação. Quando uma brMalls engaja nessa causa, ela inspira”, afirma.

Como doar?



A doação pode ser feita pelo site da campanha (www.institutodevolver.org.br/nataldobembrmalls/) ou via QR Codes espalhados pelos corredores, árvores solidárias, sites e mídias sociais dos shoppings. Ao enquadrar o código com a câmera, o usuário será redirecionado para o hotsite da ação, em que poderá escolher a cidade, o shopping e destinar a(s) cesta(s) de Natal escolhidas, nos valores de R$ 25 ou R$ 50.



O Instituto Devolver tem todas as suas contas auditadas anualmente pela Grant Thornton e, divulgará as transações das doações desta campanha no seu site, bem como as fotos e relatos das entregas realizadas.





O cliente pode doar quantas vezes quiser. Nos shoppings brMalls, o doador cadastrado terá direito a um cartão de Natal do Noel e um pão de mel Bauducco. No Shopping Tijuca (RJ), o mimo entregue ao doador será Casa Bauducco. Os mimos podem ser retirados no SAC / Espaço do Cliente de cada shopping participante da campanha. Entre eles estão Shopping Tijuca (RJ), NorteShopping (RJ), Plaza Niterói (RJ), VillaLobos (SP), Tamboré (SP), Metrô Santa Cruz (SP), Mooca Plaza (SP) e Jardim Sul (SP).